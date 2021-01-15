شريم: الرجوع عن الخطأ فضيلة

غرّدت الوزيرة غادة شريم وكتبت: جلسة اقرار القانون اليوم أكدت لنا انه متى وجدت الارادة أًقرّت القوانين بسرعة وفعالية.

لذا من حقنا ان نسأل عن مصير قانون استعادة الاموال المحولة بعد ١٧تشرين: اين الـ١٥ يوم التي وعدنا بها منذ اكثر من ٣ اسابيع؟اذا كان التأخير اكراما لبعض السياسيين المتورطين فالرجوع عن الخطأ فضيلة