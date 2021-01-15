جنبلاط يقدّم 100 ألف دولار لمستشفى راشيا الحكومي

قدّم رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط مبلغ 100 ألف دولار أميركي لمستشفى راشيا الحكومي، وذلك بعد قرار قاضي الأمور المستعجلة في راشيا القاضي محمد عويدات بإلزام مؤسسة كهرباء لبنان بتأمين التيار الكهربائي للمستشفى 24/24.

وكان عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور قال في تصريح: "الحق يعلو ولا يعلى عليه. وأخيرا، أنصف القضاء مستشفى راشيا الحكومي والمرضى فيه، فبعد تقديمي طلب أمر على عريضة الى قاضي الأمور المستعجلة في راشيا الرئيس محمد عويدات عبر المحامي الرفيق نشأت الحسنية، أصدر القاضي عويدات قراراً معجلا التنفيذ ألزم مؤسسة كهرباء لبنان بتأمين التيار الكهربائي إلى مستشفى راشيا الحكومي بانتظام ومن دون إخضاعه للتقنين العادي وبصورة فورية طوال فترة التعبئة العامة تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها مليونا ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار. يحيا العدل".