لبنان

نقابة المحررين: الصحافي لا يمثل إلا أمام محكمة المطبوعات

Lebanon 24
15-01-2021 | 19:42
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صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي: "أمام الأخبار المتداولة عن استدعاء الصحافي رضوان مرتضى الى وزارة الدفاع للتحقيق معه بسبب الإساءة الى قيادة الجيش، يهم نقابة المحررين أن تؤكد الآتي:
أولا:الحرص الكامل على كرامة الجيش اللبناني ودوره الوطني في هذه الظروف الصعبة، قيادة وضباطا ورتباء وأفرادا، مع الإشارة الى أن علاقة الصحافة والاعلام مع مؤسسة الجيش ما زالت مبنية على الاحترام المتبادل.

ثانيا: تؤكد النقابة موقفها الثابت والدائم الذي سبق واتخذته في جميع الاستحقاقات المشابهة، على أن الصحافي لا يمثل إلا أمام محكمة المطبوعات.

وتأمل من قيادة الجيش احترام قرار النقابة، واعتماده في أي مراجعة قضائية تخصها مع رجال الاعلام، خاصة أن الزميل مرتضى أعلن استعداده للمثول أمام القضاء في حال الادعاء عليه".
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