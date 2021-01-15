حراك المتعاقدين دان "لا مبالاة" مجلس النواب بمآسيهم

استنكر "حراك المتعاقدين" في بيان، "عدم مبالاة مجلس النواب بمآسي المتعاقدين ومظالمهم، وبالتالي لا مبالاته بـ30 ألف متعاقد حرمتهم سلطتهم التشريعية والتنفيذية والقضائية حقهم، أولا وأخيرا، بالكرامة الإنسانية المسلوبة من خلال سلوك هذه السلطات المتعالي للحقوق والاستهتار بها والقفز عنها".





وإذ دان "هذا التعالي واللامبالاة المقصودة من قبل السلطة التشريعية ضد معلمي ومتعاقدي هذا الوطن المنهوب والمسحوق والمعدوم من قبلهم"، أكد "موقفه المستمر في الاضراب الذي أصبح موقف كرامة أكثر مما هو موقف بضع ساعات تافهة نافقة لا تثمن ولا تغني عن جوع".