إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري

أصدر مستشفى رفيق الحريري الحكومي تقريره اليومي عن آخر المستجدات المتعلقة بفيروس "كورونا" المستجد لديه، وجاء فيه:

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 427 فحصا.

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 93- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 21- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 3- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 861 حالة شفاء- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 39- حالات وفاة: 1.