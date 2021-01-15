لبنان

النائب الثالث لرئيس حزب الكتائب في ذمة الله.. سامي الجميل: شكرا لك على الرجل العظيم الذي كنت عليه

Lebanon 24
15-01-2021 | 20:18
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نعى حزب الكتائب اللبنانية نائب الرئيس الثالث الدكتور كميل طويل الذي توفي متأثراً باصابته بفيروس كورونا التي انتقلت اليه وهو يقوم بمهامه كطبيب في معالجة المصابين بالفيروس في المستشفى الذي يعمل فيه في فرنسا.
طويل الذي انضم الى الكتائب عام 1979 وعين نائباً للرئيس في 25- 10 -2020 عمل في صفوف الحزب متدرجاً من مصلحة الطلاب ولم يتردد يوما عن خدمة لبنان على ارضه او في الاغتراب ايماناً منه بأن الوطن يستحق كل التضحيات في سبيل قيامته.
"ان حزب الكتائب اذ يتقدم من عائلته ومن الكتائبيين بالتعازي يطلب من الله ان يسكن الفقيد الى جواره."
 
رئيس الكتائب سامي الجميّل نعى بدوره نائبه الثالث وكتب عبر تويتر:"شكرا لك على الرجل العظيم الذي كنت عليه. شكرا لك على كل الدعم والثقة التي أظهرتها لي. فليعطِ الله القوة ريما وكريس وألبرت لمواجهة هذه المحنة القاسية. فلتسترح نفسك بسلام أخي ورفيقي".
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