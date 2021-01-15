إعلان لأمانة سر نقابة المحامين حول المهل القانونية خلال التعبئة العامة

أورد أمين سر نقابة المحامين في بيروت سعد الدين وسيم الخطيب إعلاناً، أحاط فيه المحامين علماً بأن مجلس النواب اللبناني أقر في جلسته اليوم الجمعة الواقع فيه 15/1/2021 قانونا معجلا مكررا يتعلق بتمديد مهل بمادة وحيدة تتضمن:



- تمدد مهل تقديم التصاريح المنصوص عنها بالقانون رقم 189 لغاية 31/3/2021.