إعلان لأمانة سر نقابة المحامين حول المهل القانونية خلال التعبئة العامة

أورد أمين سر نقابة المحامين في بيروت سعد الدين وسيم الخطيب إعلاناً، أحاط فيه المحامين علماً بأن مجلس النواب اللبناني أقر في جلسته اليوم الجمعة الواقع فيه 15/1/2021 قانونا معجلا مكررا يتعلق بتمديد مهل بمادة وحيدة تتضمن:
- تمدد مهل تقديم التصاريح المنصوص عنها بالقانون رقم 189 لغاية 31/3/2021.
- تعلق حكما جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء كانت هذه المهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها الى أساس الحق طيلة فترة الإغلاق الكامل المحددة، أو التي تحدد استنادا إلى قرار إعلان حالة التعبئة العامة المتخذ بموجب المرسوم رقم 7351 تاريخ 31/12/2020">