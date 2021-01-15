إليكم نتائج فحوصات الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة العامة، عن استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 10 و12 و13 كانون الثاني الجاري، وأظهرت النتائج وجود ست وعشرين (26) حالة إيجابية.





وجاءت نتائج 10/01/2021 كالتالي:



رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 757 (جميعها سلبية)



وجاءت نتائج 12/01/2021 كالتالي:



رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)



وجاءت نتائج 13/01/2021 كالتالي: