تغريدة من عراجي بشأن اللقاح الصيني ضدّ "كورونا".. هذا ما قاله

غرد النائب عاصم عراجي عبر "تويتر" قائلاً: "‏رداً على سؤال اوضحت ان اللقاح الصيني هو من اللقاحات التي اعتمدتها دول عدة الى جانب لقاحات اخرى ومن هذه الدول دولة الامارات العربية المتحدة التي لديها معايير صحية عالية ومشهود لها باهتمامها الكبير بصحة مواطنيها والمقيمين على اراضيها".



