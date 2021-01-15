صور تعرض للمرة الأولى.. لقاءات بين نصرالله وسليماني والمهندس

عرضت قناة "المنار" مجموعة من الصور يُكشف عنها للمرة الأولى، وهي للقاءات جمعت الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وقائد قوة القدس الحاج قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.

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