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لبنان
صور تعرض للمرة الأولى.. لقاءات بين نصرالله وسليماني والمهندس
Lebanon 24
15-01-2021
|
22:08
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عرضت قناة "المنار" مجموعة من الصور يُكشف عنها للمرة الأولى، وهي للقاءات
جمعت الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وقائد قوة القدس الحاج قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.
لمشاهدة الفيديو..
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