لبنان

وهاب: لا مخرج في الحكومة إلا عبر المبادرة الفرنسية

Lebanon 24
15-01-2021 | 23:31
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رأى رئيس حزب "التوحيد العربي"، وئام وهاب أن "ذهاب الإدارة الأميركية الحالية سيريح الرئيس المكلف سعد الحريري"، مشيراً إلى أنه لا يستبعد تغيير الأمور خلال أسابيع في لبنان"، وقال: "الخلاف بين الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو تفصيلي، والمعركة الأميركية هي في دخول حزب الله إلى الحكومة".

ولفت وهاب إلى أنه "لا مخرج في الحكومة إلا عبر المبادرة الفرنسية التي تلقى دعماً من أوساط الأميركية وعربية التي لن تترك حالة التحلل التي نعيشها اليوم".

وفي حديث تلفزيوني، أوضح وهاب أن "الأميركي حاول فرض الحصار على حزب الله، إلا أن المؤسسات اللبنانية هي التي تضررت وليس حزب الله"، مشيراً إلى أن "بغداد والإمارات سيساعدان لبنان ضمن المبادرة الفرنسية".

 

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