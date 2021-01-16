التفشّي كبير... واحتمال تمديد الإقفال

قالت أوساط مراقبة لـ"اللواء" أن "ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا مرده إلى فترة الاعياد ولا يتصل بالاقفال العام، مشيرة إلى أن "التفشي كبير وربما في اليومين المقبلين تكون الأرقام قريبة إلى ما صدر امس ومن هنا تتكرر الدعوة إلى الالتزام وقد يصار إلى الدعوة لتمديد الأقفال بدءا من الأسبوع المقبل".