لبنان

عدّاد كورونا إلى مزيد من الارتفاع

Lebanon 24
16-01-2021 | 00:35
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لاحظت مصادر طبية عبر "اللواء" أن "العدد على ارتفاع لسوء الحظ ما يؤشر إلى إمكانية أن يكون ذلك بفعل السلالة الجديدة لكورونا لكن الأمر بحاجة إلى فحص العينات".

وأشارت المصادر إلى أن "المخاوف تكبر بفعل الانتشار الكبير وازدياد حالات الوفيات"، معلنة أن "ربما يصار إلى مضاعفة الإجراءات بفعل التفاوت في تطبيقها بين منطقة وأخرى فضلا عن أن هناك بلديات تنشط في المؤازرة في هذا المجال من خلال عناصرها وأخرى لا تفعل، ولذلك يبقى الحل الانجع هو أن يأخذ المواطن اللبناني على عاتقه هذا الالتزام".
المصدر: اللواء
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