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لبنان
خوري ل"اللواء": الوضع خطير
Lebanon 24
16-01-2021
|
00:50
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قال عضو لجنة متابعة وباء كورونا الدكتور وليد خوري لـ"اللواء" أن "الوضع خطير وطالب بدعم فوري واساسي للمستشفيات التي رفعت صرختها وتجاوزت قدرتها الاستيعابية"، متحدثا أيضا عن ضرورة دعم الكادر الطبي والتمريضي الذي يعاني من إصابات في صفوفه".
ولفت الدكتور خوري إلى أن "التخوف من انتشار السلالة الجديدة لكورونا قائم إنما لا بد من التأكد من خلال فحص العينات في المختبرات".
واعاد التأكيد على أهمية الالتزام بالاقفال كي يخرج بنتائج وان المحافظة على الإجراءات الوقائية يجب أن يتواصل حتى بعد رفع الاقفال.
المصدر:
اللواء
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