انقلاب في المواقف

قال سياسي عتيق إنّ ما سمعه من بعض إعلاميي "الممانعة" عن توصيفهم لمؤسسة وطنية، لم يسبق أن سمعه في عزّ الحروب، بحسب ما ذكرت صحيفة "النهار".