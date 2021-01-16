لبنان

التهريب مستمر

Lebanon 24
16-01-2021 | 04:13
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تؤكد عمليات التهريب عبر معابر غير شرعية الى سوريا ان مؤسسات الدولة السياسية غير قادرة على ضبطها فيما الامنية متواطئة او مترددة حيال الغطاء السياسي للتهريب.
المصدر: النهار
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