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لبنان
معلومات متضاربة
Lebanon 24
16-01-2021
|
04:14
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على رغم اقرار قانون حق الوصول الى المعلومات فان المؤسسات الرسمية لا تزال غير متجاوبة بدليل المعلومات المتضاربة عن اجهزة تنفس وانعاش موجودة داخل المدينة الرياضية وامتناع معظم المعنيين عن تأكيد الخبر او نفيه .
المصدر: النهار
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