خلاف على القرض الدولي

إستعر الصراع بين مختلف القوى السياسية على كيفية ادارة واستثمار قرض البنك الدولي المتعلق بتقديم مساعدة طارئة للبنان بقيمة 246 مليون دولار، على شكل تحويلات مالية وخدمات اجتماعية للأسر الأكثر فقراً.