تعرّض الزميلة نوال ليشع لعملية نشل.. وهذه التفاصيل

تعرضت الزميلة الاعلامية نوال ليشع عبود لعملية نشل عند تقاطع منطقتي النهر-برج حمود عند غروب السبت الماضي على ايدي نشالين كانا يركبان دراجة نارية قادمين بها من جهة معاكسة للسير، حيث نزل احدهما لدى توقف الزميلة عبود عند اشارة السير الحمراء، وفتح باب سيارتها وسرق منها حقيبة يدها على المقعد الى جانبها وفر مع رفيقه.يُشار إلى أنّ الزميلة عبود توجهت الى مخفر الجميزة في الاشرفية لتقديم شكوى بالحادثة.