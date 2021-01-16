وصفت بعض الأوساط السياسية المراقبة موقف "حزب الله" من الوضع الحكومي بأنه يقارب معاني أغنية السيدة فيروز "تعا ولا تجي"، بمعنى أن الحزب لا يريد أن يزّعل الرئيس عون، وفي الوقت نفسه لا يرى بديلًا من الرئيس الحريري في الوقت الراهن.