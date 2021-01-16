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لبنان
تعا ولا تجي
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
16-01-2021
|
08:09
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وصفت بعض الأوساط السياسية المراقبة موقف "حزب الله" من الوضع الحكومي بأنه يقارب معاني أغنية السيدة فيروز "تعا ولا تجي"، بمعنى أن الحزب لا يريد أن يزّعل الرئيس عون، وفي الوقت نفسه لا يرى بديلًا من الرئيس الحريري في الوقت الراهن.
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