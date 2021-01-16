ما ورد من ردود فعل على الفيديو المسرّب إلى بعبدا، ويُقال إنها كثيرة، جعلت الرئيس عون يبدي إرتياحه إلى الكلام الذي تضمنّه الفيديو، إذ ليس فيه ما يمكن أن يُستحى منه، خصوصًا أن مثل هذا الكلام يُقال في كل الصالونات السياسية القريبة من "التيار الوطني الحر".