جعجع هنأت المستشفيات على دورها في مواجهة وباء كورونا

رأت النائبة ستريدا جعجع في بيان، أنه "في هذه الظروف الكارثية التي تمر فيها البلاد على الصعيدين المالي والإقتصادي من جهة، والصحي جراء جائحة كورونا من الجهة الثانية، لا يمكننا إلا وأن نثمن عاليا الدور الجبار الذي تلعبه المستشفيات سواء أكانت خاصة أم حكومية بطواقمها الطبية وإدارييها من أجل محاولة الحفاظ على صحة المواطن التي هي آخر وأثمن ما يملكه اليوم بعدما قضت الأزمة الإقتصادية المالية على جميع مدخراته وأكلت ما يزيد عن ثلثي راتبه الشهري".وتابعت: "في هذه الظروف، أود أن أخص بالتحية والشكر مستشفى بشري الحكومي وخصوصا أبطال طاقمه الطبي وجهازه التمريضي الذين يواجهون العاصفة العاتية بكل صبر وتضحية وتحد للخطر. كما أوجه التحية والشكر أيضا إلى مديره العام الدكتور أنطوان جعجع الذي أتمنى له الشفاء العاجل من فيروس كورونا، ومديره إدي اللظم للمجهود الجبار الذي قام به خلال هذه المحنة العصيبة".ووعدت بتنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من تأهيل وتجهيز مستشفى أنطوان الخوري ملك طوق بشري - الحكومي في القريب العاجل، "بعد معاناة طويلة وعمل مضني نتيجة الوضع الإقتصادي المالي النقدي الكارثي الذي يمر به بلدنا الحبيب لبنان، ليصبح لديكم مستشفى يليق بكم ويشبه الجهاز الطبي والتمريضي والإداري بتفانيه وديناميكيته واندفاعه من أجل خدمة صحة الإنسان، كما ليشبه أيضا أرقى مستشفيات لبنان، بعد انتظار دام 41 عاما".وختمت جعجع: "لا يسعنا اليوم سوى أن نرفع صلواتنا لله ليمدكم بالصحة والصلابة ويكافئكم بصحة عائلاتكم خير ما تفعلون".