قصة أمل: الممرضة جويس أصيبت بكورونا ووضعت على جهاز تنفس.. وتعافت! (صورة)

غرد مدير مستشفى الحريري الجامعي فراس ابيض عبر "تويتر" قائلاً: "كيف يستطيع عاملو الرعاية الصحية في الاستمرار في نضالهم رغم كل الصعاب؟ لأنه دائما يوجد أمل. جويس، مريضتنا، كانت تعاني من عدوى كورونا شديدة. احتاجت ان توضع على جهاز تنفس اصطناعي لمدة عشرة أيام. كنا على وشك فقدانها. ثم بدأت تتحسن. غادرت المستشفى إلى المنزل يوم الخميس".

كيف يستطيع عاملو الرعاية الصحية في الاستمرار في نضالهم رغم كل الصعاب؟ لأنه دائما يوجد أمل.

جويس، مريضتنا، كانت تعاني من عدوى كورونا شديدة. احتاجت ان توضع على جهاز تنفس اصطناعي لمدة عشرة أيام. كنا على وشك فقدانها. ثم بدأت تتحسن. غادرت المستشفى إلى المنزل يوم الخميس. pic.twitter.com/iDRTWt0wI9 — Firass Abiad (@firassabiad) January 16, 2021