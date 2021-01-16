هبة إيطالية لعائلات لبنانية محتاجة.. والسفيرة في روما تغرد

تسلمت قيادة الجيش اللبناني يوم أمس مستوعبين من الملابس المخصصة للعائلات المحتاجة، بالتنسيق بين السفارة الايطالية في بيروت والسفارة اللبنانية في روما، مقدمين من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (Aics)، بحسب ما ذكرت سفيرة ايطاليا في لبنان نيقولتا بومباردياري في تغريدة نشرت على موقع السفارة الإيطالية في بيروت.كما غردت سفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر على "تويتر": "شكرا جزيلا لكل واحد منكم على منح الأمل للمحتاجين. معا يمكننا أن نحلم بغد أفضل. شكرا لكم جميعا".