لبنان

2005 محضراً لمخالفات قرار الإقفال العام في اليومين الماضيين

Lebanon 24
16-01-2021 | 09:28
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أفادت قوى الأمن الداخلي أن مجموع محاضر مخالفات قرار الإقفال العام المنظمة اعتباراً من تاريخ 14-1-2021 ولغاية صباح يوم 16-1-2021 هي 2005.
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قوى الأمن

محاضر

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