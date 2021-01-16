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لبنان
2005 محضراً لمخالفات قرار الإقفال العام في اليومين الماضيين
Lebanon 24
16-01-2021
|
09:28
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أفادت قوى الأمن الداخلي أن مجموع محاضر مخالفات قرار الإقفال العام المنظمة اعتباراً من تاريخ 14-1-2021 ولغاية صباح يوم 16-1-2021 هي 2005.
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قوى الأمن
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