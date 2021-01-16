سياسيون لبنانيون ممنوعون من الإطلالة على "الحرة"

قالت صحيفة "الأخبار" إنّ قناة "الحرة" وضعت شروطاً على برامجها السياسية الجديدة. وبحسب مصادر، فإن استضافة أي سياسي لبناني سبق أن أعلنت الادارة الاميركية عقوبات مالية عليه ممنوع. وأشارت المصادر، دائماً بحسب الصحيفة، إلى أن أولئك السياسيين ممنوعون من الحديث عن آرائهم، بينما في المقابل يفتح الهواء لسياسيين لبنانيين موالين للإدارة الاميركية. وأوضحت المصادر للصحيفة أن ذلك القرار ليس جديداً على القناة الاميركية، ولكنه حالياً تمّ تفعيله مع إشتداد العقوبات على لائحة طويلة من السياسيين اللبنانيين ومن ضمنهم شخصيات من مختلف الاطراف. لقراءة المقال كاملاً