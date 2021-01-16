لبنان

لا مساكنة بين عون والحريري

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-01-2021 | 09:54
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يقول بعض الذين حاولوا إعادة وصل ما انقطع بين بعبدا و"بيت الوسط" إنهم وصلوا إلى قناعة بإستحالة جدوى الوساطات بين الرئيسين عون والحريري، بعدما تيقنوا أن لا إمكانية للمساكنة بين الرجلين تحت سقف حكومة واحدة. 
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خاص "لبنان 24"

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