لا مساكنة بين عون والحريري

يقول بعض الذين حاولوا إعادة وصل ما انقطع بين بعبدا و"بيت الوسط" إنهم وصلوا إلى قناعة بإستحالة جدوى الوساطات بين الرئيسين عون والحريري، بعدما تيقنوا أن لا إمكانية للمساكنة بين الرجلين تحت سقف حكومة واحدة.