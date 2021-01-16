حملة فحوص PCR لمخالطي حالات إيجابية في داربعشتار الكورة

نظم نادي "الفكر الثقافي الرياضي الاجتماعي" في داربعشتار، وبالتعاون مع مختبر مستشفى طرابلس الحكومي، حملة فحوص pcr لمخالطي حالات إيجابية ولعدد من أهالي البلدة في ساحة كنيسة مار جرجس، وأخذت عينات ل 63 شخصا.وتهدف هذه الحملة الى الحد من انتشار فيروس كورونا في البلدة، وهي استكمالا للحملة الاولى التي أجراها النادي الذي شدد بدوره على "ضرورة التزام الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي".