توجّه جديد في ١٤ آذار





علم "لبنان ٢٤" من مصادر مطلعة أن هناك توجها سياسيا جديدا داخل الفريق المعارض لـ"حزب الله"، بأن تُترك الاكثرية تشكل حكومتها من دون أي مشاركة من خصومها.



واشارت المصادر الى أن هذا التوجه بات يحظى بتأييد غالبية الاطراف الاساسية في ١٤ آذار، لكن الامر دونه عقبات اساسية اهمها رفض الرئيس سعد الحريري لها.