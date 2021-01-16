نجار: لاعلام إيجابي يجمع ولا يفرق

هنأ وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، جمعية "جائزة الأكاديمية العربية" على إصدارها نشرة "بانوراما" الإعلامية عبر خدمة "الواتس أب"، مشددا على "الحاجة إلى إعلام يركز على الإيجابيات ويجمع ولا يفرق".