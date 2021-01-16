19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
نجار: لاعلام إيجابي يجمع ولا يفرق
Lebanon 24
16-01-2021
|
11:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
هنأ وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، جمعية "جائزة الأكاديمية العربية" على إصدارها نشرة "بانوراما" الإعلامية عبر خدمة "الواتس أب"، مشددا على "الحاجة إلى إعلام يركز على الإيجابيات ويجمع ولا يفرق".
مواضيع ذات صلة
عاصم عراجي لصار الوقت: هناك مساعدات وصلت الى لبنان ولم تتوزّع وعرفنا بأجهزة التنفس في المدينة الرياضية من وسائل الاعلام
Lebanon 24
عاصم عراجي لصار الوقت: هناك مساعدات وصلت الى لبنان ولم تتوزّع وعرفنا بأجهزة التنفس في المدينة الرياضية من وسائل الاعلام
16/01/2021 14:00:30
16/01/2021 14:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة وزير الاعلام المصري الأسبق صفوت الشريف متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا
Lebanon 24
وفاة وزير الاعلام المصري الأسبق صفوت الشريف متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا
16/01/2021 14:00:30
16/01/2021 14:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب باسيل نفى ما اورده بعض الاعلام عن اتصال اجراه مع الرئيس السوري
Lebanon 24
مكتب باسيل نفى ما اورده بعض الاعلام عن اتصال اجراه مع الرئيس السوري
16/01/2021 14:00:30
16/01/2021 14:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس الاعلى للدفاع: الطلب إلى وزارة الاعلام إتخاذ الإجراءات اللازمة لتكثيف حملات التوعية
Lebanon 24
المجلس الاعلى للدفاع: الطلب إلى وزارة الاعلام إتخاذ الإجراءات اللازمة لتكثيف حملات التوعية
16/01/2021 14:00:30
16/01/2021 14:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال نجار
الاعلام
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يرتفع في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
20:34 | 2021-01-15
15/01/2021 08:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر بالحرس الثوري يكشف مفاجأة.. ماذا كان في المخازن التي قصفتها إسرائيل في سوريا؟
Lebanon 24
مصدر بالحرس الثوري يكشف مفاجأة.. ماذا كان في المخازن التي قصفتها إسرائيل في سوريا؟
16:30 | 2021-01-15
15/01/2021 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. دورية من المخابرات تطوق قناة "الجديد" لتوقيف الصحافي رضوان مرتضى
Lebanon 24
بالفيديو.. دورية من المخابرات تطوق قناة "الجديد" لتوقيف الصحافي رضوان مرتضى
17:10 | 2021-01-15
15/01/2021 05:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مغلوط عن الحريري يُتناقل عبر "واتساب".. ومستشاره يرد
Lebanon 24
خبر مغلوط عن الحريري يُتناقل عبر "واتساب".. ومستشاره يرد
20:59 | 2021-01-15
15/01/2021 08:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تراجع مستوى الأوكسيجين لديه.. هذا وضع ناجي الاسطا الصحي جراء اصابته بكورونا
Lebanon 24
بعد تراجع مستوى الأوكسيجين لديه.. هذا وضع ناجي الاسطا الصحي جراء اصابته بكورونا
16:22 | 2021-01-15
15/01/2021 04:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:00 | 2021-01-16
الحريري وجنبلاط... وشيفرة الحصة الوزارية
13:33 | 2021-01-16
تسيير دوريات في صيدا للتأكد من التزام المواطنين بقرار التعبئة
13:19 | 2021-01-16
فيديو يوثق المأساة.. مقتل شخص بحادث مروّع على أوتوستراد أبلح- رياق
13:00 | 2021-01-16
رئيس اتحاد عمال الشمال: للبدء بتوزيع بطاقة تمويلية على الفقراء
13:00 | 2021-01-16
هل يسبّب الحريري خلافاً بين عون و"حزب الله"؟
12:45 | 2021-01-16
منصة طلب إذن التنقل "خارجة عن الخدمة"؟ (صورة)
فيديو
مشاهد لم تعرض.. فيديو للهجوم الصاروخي الإيراني على القوات الأميركية بالعراق
Lebanon 24
مشاهد لم تعرض.. فيديو للهجوم الصاروخي الإيراني على القوات الأميركية بالعراق
10:30 | 2021-01-16
16/01/2021 14:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لمسات سيدة لبنانية ببيت ينام فيه بايدن عشية تنصيبه.. تعرّفوا إلى سلوى شقير (فيديو)
Lebanon 24
لمسات سيدة لبنانية ببيت ينام فيه بايدن عشية تنصيبه.. تعرّفوا إلى سلوى شقير (فيديو)
09:00 | 2021-01-16
16/01/2021 14:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف رسميًا عن تشكيلة هواتفها "Galaxy S21" (فيديو)
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف رسميًا عن تشكيلة هواتفها "Galaxy S21" (فيديو)
18:00 | 2021-01-15
16/01/2021 14:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact