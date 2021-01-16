الرئيس بري وقّع القوانين التي اقرها مجلس النواب امس واودعها رئاسة مجلس الوزراء

وقّع الرئيس نبيه بري القوانين التي اقرها المجلس النيابي في جلسة امس الجمعة وفي مقدمها القانون المعجل المكرر لتنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا واودعها رئاسة مجلس الوزراء.