دوريات وحواجز في عكار لمراقبة التزام قرارات التعبئة

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن سرية درك عكار الاقليمية في قوى الامن الداخلي تواصل باشراف قائد السرية العقيد مصطفى الايوبي وبمتابعة ميدانية من الرائد عبد العزيز دياب، دورياتها وإقامة حواجز على الطرق العامة والفرعية في القرى والبلدات العكارية، وقد سطرت عناصرها محاضر بالمخالفين لقرار التعبئة.كما، بدت الطرق العامة شبه خالية من حركة المرور، كما عم الاقفال مع تسجيل خروقات في أكثر من بلدة وقرية.