أبو الحسن: نطالب بتحرير أموال المستشفيات المودعة بالدولار في المصارف لمواجهة كورونا

كتب أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر "تويتر": "نطالب حكومة تصريف الأعمال ومصرف لبنان بتحرير أموال المستشفيات بالدولار والمودعة بالمصارف ربطاً بإنشاء أقسام إضافية لمعالجة مرضى الكورونا، هذه خطوة ضرورية جداً وبالاتجاه الصحيح في لحظة المواجهة مع الوباء وتوفير القدرة الاستيعابية للحفاظ على حياة الناس، هنا يستلزم الدعم، لا للتردد!".