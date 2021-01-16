هل يسبّب الحريري خلافاً بين عون و"حزب الله"؟

بالرغم من كل ما يشيعه "التيار الوطني الحر" عن انه قادر على التشبث بمواقفه ومطالبه حتى لو ادى الامر الى عدم تشكيل حكومة في المدى المنظور، فإن الواقع يبدو مختلفا.يعمل الرئيس ميشال عون في الفترة الاخيرة على ايجاد مخارج جدية للخروج من واقع المماطلة الحكومية الحاصلة، لانه ليس راغبا بأن يمر الوقت المتبقي لعهده من دون حكومة، وهذا الامر يضغط عليه بشكل كبير، إذ ان عدم تشكيل الحكومة لا يعني فقط شلل العهد، وهذا يحسب عليه، بل يعني الاستمرار بالانهيار الى حد هائل ما سيطبع صورة العهد الى الابد، من هنا يبدو ان "التيار الوطني الحر" بدأ يشعر بالضغط السياسي.وفي هذا الاطار، اكدت مصادر مطلعة ان قيادة "التيار الوطني الحر"، طرحت على ثنائي "حزب الله" وحركة "امل" عدة افكار لايجاد مخارج تسرع من تشكيل الحكومة، واحدى هذه المخارج هو ايجاد فكرة دستورية او سياسية للضغط على الحريري واخراجه.بمعنى آخر رغب التيار في ان يتم استبدال الرئيس سعد الحريري، لانه بنظره، لا يريد تشكيل الحكومة، لكن هذه الفكرة لاقت رفضا واضحا وصريحا من الثنائي الشيعي، والذي ابلغ "التيار" تمسكه بالحريري رئيسا للحكومة.واشارت المصادر الى ان الرفض لم يعجب التيار، اذ انه يعتبر ان مصير العهد بات على المحك، ولا يبدو ان "حزب الله" يرغب بالقيام بأي مسعى للضغط على الحريري.وتعتقد المصادر ان الحزب ليس في وارد الدخول في مثل هذه المغامرات السياسية، وان الخلاف برأيه لا يتحمل مسؤوليته الحريري وحده، بل ان العهد يساهم بدوره بالتعطيل لاسباب كثيرة.