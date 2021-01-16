نجم: الحريري لن يعتذر

رأى رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم، أن "البلد لن يستطيع أن يكمل بلا حكومة وبأسلوب العناد والتشنج القائم"، مجددا المطالبة بـ "حكومة لا علاقة لها بالأحزاب بل بالناس واقتصادهم وحياتهم ومآسيهم"، داعيا إلى "التوقف عن الإساءة والزكزكة".

وتمنى في حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان"، على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، "إلغاء كل المستشارين من حوله والتواصل مباشرة مع الرئيس المكلف سعد الحريري لأن البلد لم يعد يتحمل ولا أحد يعلم كيف يطير الدولار. وحان الوقت لنفهم أن ما من أحد يريد مصلحتنا أكثر منا".

ولفت إلى أن "الحريري لن يعتذر، وهو لا يتهرب من مسؤولياته، وكان قدم صيغة حكومته لرئيس الجمهورية وبقي على رئاسة الجمهورية الموافقة عليها. مشروعنا مشروع الدولة ولا يمكن تطيير حكومة بأكملها من أجل بعض الأسماء".

وأشار الى أن الحريري يمثله وهو ليس طائفيا. وقال: "أنا أمثل المسلم كما أمثل المسيحي. ونطالب بإجراء استفتاء عن الفريق الأقوى مسيحيا لمعرفة الحقيقة في هذا الموضوع، ولحسم الجدل والحجج في شأنه".

ولفت الى أن "المجلس النيابي سيكون سباقا حين يأتي وقت التشريع، وأن بلدا من دون مؤسسات ليس قابلا للعيش، فكيف يمكن للبلد أن ينتج من دون مجلس نواب وحكومة؟"

وعن تفشي كورونا، كشف نجم أن "الحريري يسعى الى الحصول على كمية كبيرة من اللقاحات التي ستصل على شكل مساعدات"، واعتبر أن "الإقفال تسبب بأذى أكبر بكثير من الأرباح التي سجلت في الأعياد، فأصحاب المصانع اليوم تضرروا من القرارات المتخذة، وبعض اللبنانيين لا يستطيعون أن يأكلوا ما لم يعملوا يوميا".