منصة طلب إذن التنقل "خارجة عن الخدمة"؟ (صورة)

بعدما خصصت الحكومة منصة إلكترونية لطلب إذن التنقل، لإبرازه في حال تم توقيف المواطنين من قبل القوى الأمنية، تبين اليوم السبت، أن النظام خارج عن العمل.





وعبر موقع المنصة كُتب الإعلان التالي: "سيعود النظام إلى العمل قريبًا. الرجاء المحاولة لاحقًا. الزموا منازلكم والتزموا بالتدابير الوقائية إلى حين عودة العمل على النظام لتقديم طلب تنقل".