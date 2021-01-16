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لبنان
رئيس اتحاد عمال الشمال: للبدء بتوزيع بطاقة تمويلية على الفقراء
Lebanon 24
16-01-2021
|
13:00
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أكد رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شعبان عزت بدرة، في لقاء إعلامي، "دعم الاتحاد للقرارات التي اتخذتها هيئة المكتب التنفيذي للاتحاد العمالي العام في جلسته الأخيرة والوقوف إلى جانبها في التحرك المقبل بهدف فرضها كمقدمة لبدء مسيرة الإنقاذ والإصلاح التي تعيد لمكونات الوطن حقوقها المهدورة وإقرار الإنماء المتوازن القائم على خطة اقتصادية تعتمد حماية ورعاية الإقتصاد المنتج وتشجيع المبادرات الهادفة إلى توسيع نطاق المشاريع المنتجة وحمايتها من تسلط الطبقة الرأسمالية التي نهبت أكثر من 85% من أموال الدعم للمواد الغذائية والطبية وفي مقدمتها الأدوية وتوفير الغاز والبنزين".
طالب بـ"الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ تنتشل المجتمع من الهاوية وتمنع المزيد من التدهور في وقت تتلهى فيه الشبكة الحاكمة بخلافات حول الحصص وحقوق الطوائف والمذاهب"، داعيا الى أن "تكون المهمة الأساسية للحكومة ضرب مافيات الإحتكار والوكالات الحصرية وحصر استيراد السلع الأساسية بالدولة ورفض زيادة سعر ربطة الخبز وتخفيض وزنها ووضع خطة عصرية للنقل المشترك وتعزيز المستشفيات الحكومية".
وختم مشدداً على "ضرورة البدء بتوزيع بطاقة تمويلية على الفقراء، إنشاء صندوق للبطالة، فرض الضريبة التصاعدية على الأثرياء، تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى لها، تعزيز صندوق الضمان وحماية تعويضات المتقاعدين والعمل على بلورة عقد إجتماعي جديد".
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