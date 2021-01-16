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لبنان
فيديو يوثق المأساة.. مقتل شخص بحادث مروّع على أوتوستراد أبلح- رياق
Lebanon 24
16-01-2021
|
13:19
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أفاد مراسل "لبنان 24" بانه وعند الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وأثناء خروجه من مؤسسة لبيع المواد الغذائية، صدمت سيارة المدعو خ. م.، وهو من من بلدة أبلح، على المسلك الشرقي لأوتوستراد أبلح رياق، ما أدى الى وفاته.
pic.twitter.com/zX9YkidHgJ
— news (@news82293435)
January 16, 2021
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