تسيير دوريات في صيدا للتأكد من التزام المواطنين بقرار التعبئة

تقوم دورية مشتركة لأمن الدولة وقوى الأمن وشرطة بلدية صيدا بتسيير دوريات في مختلف أرجاء شوارع المنطقة للتأكد من التزام المواطنين بقرار التعبئة العامة وتم الطلب من اصحاب عدد من المحلات الاغلاق الفوري ومن المواطنين اخلاء الشوراع.هذا وتجاوبت مدينة صيدا بشكل كبير بالاجراءات التي فرضتها الدولة اللبنانية للحد من انتشار فيروس كورونا.