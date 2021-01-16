لبنان

مقتل سوري جراء تعرضه للدهس على اوتوستراد البداوي

Lebanon 24
16-01-2021 | 14:00
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توفي أحد الأشخاص وهو سوري الجنسية "ع.ه" جراء تعرضه لحادث دهس من قبل شاحنة وهو على متن دراجته النارية عند أوتوستراد البدواي.

وقد تم نقل الجثة من قبل الصليب الأحمر اللبناني.
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دهس

البداوي

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