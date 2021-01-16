مقتل سوري جراء تعرضه للدهس على اوتوستراد البداوي

توفي أحد الأشخاص وهو سوري الجنسية "ع.ه" جراء تعرضه لحادث دهس من قبل شاحنة وهو على متن دراجته النارية عند أوتوستراد البدواي.



وقد تم نقل الجثة من قبل الصليب الأحمر اللبناني.