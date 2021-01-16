إجراءات أمنية في محيط بحيرة القرعون.. ماذا يجري؟ (فيديو)

تنفذ مفرزة الإستقصاء في جهاز أمن السفارات في قوى الأمن الداخلي إجراءات أمنية في محيط بحيرة القرعون تسفر عن توقيف عدد من الأشخاص واستجلاء هوية آخرين لضبط المخالفات ومنع صيد الاسماك الملوثة.