لبنان

في بعلبك... ضبط كمية من مواد أولية تستعمل لتصنيع "الكبتاغون" وإلقاء القبض على عامِلَيْن

Lebanon 24
16-01-2021 | 14:14
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي _ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

نتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، ومن خلال عمليّات رصد ومتابعة حثيثة، تمكّنت فصيلة بعلبك في وحدة الدرك الاقليمي من تحديد مكان لتصنيع مواد أوّليّة تُستخدم في صناعة الحبوب المُخدّرة.

بتاريخ 5-1-2021 قامت قوّة من الفصيلة المذكورة بمداهمة المصنع الكائن في بلدة يونين، وألقت القبض على كلٍ من:

- ق. ق. (مواليد عام 1988، لبناني)

- ر. ق. (مواليد عام 2003، لبناني)

وضبطت /3,250/ كلغ. من الموادّ الاوليّة التي تُستخدم في صناعة حبوب الكبتاغون.

أُودع الموقوفان مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتوسّع بالتّحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
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