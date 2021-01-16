دياب يوقع 3 قوانين أقرها مجلس النواب

وقع رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب القوانين التي أقرها مجلس النواب، وأحالها إلى رئاسة الجمهورية لتوقيعها وإصدارها. وهي:-قانون تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا 19 - COVID.-قانون تمديد بعض المهل.-قانون يرمي إلى إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على القاعدة الاثني عشرية.