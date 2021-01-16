لبنان

دياب يوقع 3 قوانين أقرها مجلس النواب

Lebanon 24
16-01-2021 | 14:24
A-
A+
Doc-P-784882-637464042836850004.jpg
Doc-P-784882-637464042836850004.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب القوانين التي أقرها مجلس النواب، وأحالها إلى رئاسة الجمهورية لتوقيعها وإصدارها. وهي: 
-قانون تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا 19 - COVID. 
-قانون تمديد بعض المهل. 
-قانون يرمي إلى إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على القاعدة الاثني عشرية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:14 | 2021-01-16
17:09 | 2021-01-16
16:57 | 2021-01-16
16:25 | 2021-01-16
16:17 | 2021-01-16
16:13 | 2021-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website