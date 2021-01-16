إشكال تطور الى إطلاق نار في التبانة.. والجيش ينتشر (فيديو)

وقع إشكال فردي بين عدد من الشبان، تطور الى إطلاق نار في منطقة التبانة، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24"، فيما أشارت معلومات "الوطنية للإعلام" عن عدم وقوع إصابات.



وعقب ذلك، شهد الشارع الفاصل بين باب التبانة وجبل محسن إنتشاراً كثيفاً للجيش اللبناني، الذي يعمل على ملاحقة مطلقي النار.