الضنية التزمت الإقفال ودعوات لتلبية حاجات الناس

سجلت بلدات وقرى الضنية إلتزاما شبه كامل بالإقفال العام وبحظر التجوال منعا لتفشي فيروس كورونا في المنطقة، باستثناء بعض المواطنين الذين استحصلوا على استثناءات رسمية، وخلت الشوارع والطرق بشكل شبه كلي تقريبا من السيارات والمارة.

ودعا رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية إلى "تعميم ثقافة الحماية والوقاية من الفيروس، والتزام التباعد الإجتماعي، رغم ما يتسبب به الإقفال من تداعيات معيشية واقتصادية ضاغطة على المواطنين"، مطالبا المسؤولين ب "الإلتفات لحاجات الناس الذين يتعذر عليهم تأمينها، والمساعدة في إغاثة الكثير من الحالات المرضية".