رئيس بلدية القصر يوضح: الحريق ليس في محطة المحروقات بل قربها

أوضح رئيس بلدية القصر محمد زعيتر أن الحريق الذي شب بعد منتصف ليل أمس، لم يقع في محطة محروقات تعود ملكيتها للمواطن ك.ج، إنما على مسافة منها، حيث قامت القوى الأمنية والقضائية بالتحقيق اللازم، واقتصرت الأضرار على الماديات.