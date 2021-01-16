إقفال محلين في عبرا لعدم التزامهما شروط التعبئة

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن عناصر قوى الأمن الداخلي أقفلوا سوبرماركت "البقاعي" و"البساط" في عبرا شرق مدينة صيدا، بعدما شهدت مداخلهما اكتظاظا من المواطنين. كما تم تسطير محاضر ضبط في حق عدد من المحال الصغيرة في المنطقة، لعدم التزامها شروط التعبئة.

وتقوم منذ الصباح عناصر قوى الامن الداخلي وأمن الدولة وشرطة بلدية صيدا وبلديات الجوار بتسيير دوريات في مختلف الشوارع، في إطار مراقبة التزام المواطنين التام قرار التعبئة العامة المستمر لليوم الثالث على التوالي، وملاحقة المخالفين وتسطير محاضر ضبط بحقهم.