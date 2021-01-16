لبنان

خلية أزمة جبل عامل: نعمل لتأمين قوارير أوكسجين

Lebanon 24
16-01-2021 | 15:58
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عقدت خلية إدارة الأزمات في اتحاد بلديات جبل عامل، اجتماعا لمناقشة مستجدات انتشار فيروس كورونا، واتفق على "العمل بالتعاون مع البلديات لتأمين أجهزة قياس نسبة الأوكسجين بالدم وقوارير أوكسجين لإسعاف المصابين والتعاقد مع طبيب على مستوى الاتحاد، مهمته متابعة المصابين وتأمين أماكن الاستشفاء، وزيادة القدرات الاستيعابية لجميع مستشفيات المنطقة من أسرة العناية الفائقة لمرضى كورونا".

وأوصت البلديات بـ "التواصل مع القوى الأمنية لإجراء دوريات مع الشرطة البلدية لمراقبة الإجراءات وضبطها".
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