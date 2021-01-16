لبنان

القوات جبيل: يواصلون اتهامنا بالنفايات السامة والتحقيق أظهر عدم وجود أثر لها

Lebanon 24
16-01-2021 | 16:13
A-
A+
Doc-P-784896-637464104478291559.jpg
Doc-P-784896-637464104478291559.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن مكتب البيئة في منطقة جبيل في "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:
"يأسف مكتب البيئة في منطقة جبيل في حزب "القوات اللبنانية" لإصرار البعض على الأسلوب الذي شب عليه بالتزوير والكذب والتضليل، على رغم ما يشهده البلد من انهيار، فإذا بهم يواصلون اتهاماتهم المغرضة ضد حزب "القوات اللبنانية" في ملف ما سمي بالنفايات السامة في جرود كسروان عند كل مفترق، ظنا منهم أنهم يستطيعون تغطية ما لحق بهم من اتهامات لا تعد ولا تحصى بالفساد واللامسؤولية وهدر أموال الوطن والمواطنين، وقد جاءنا أخيرا بيان "التيار الوطني الحر" ليبث من جديد إشاعات وأكاذيب صارت معروفة وواضحة لدى الرأي العام.

وعليه، يهم مكتب البيئة في منطقة جبيل في حزب "القوات" أن يبين ما يلي:
أولا، تبين للقضاء اللبناني منذ العام 1999 أن المعلومات المستقاة من الخبيرين بيار ماليشيف وميلاد جرجوعي، كانت مدسوسة وخاطئة وجاءت لأسباب سياسية، فادعى يومها المحقق العدلي سعيد ميرزا على الاثنين بجرم الإدلاء بإفادات كاذبة. وأظهرت التحقيقات يومها أنه لا يوجد أي إصابة ناتجة من أي تسمم ولم تسجل أي تقارير طبية.

ثانيا، بتاريخ 22/5/2018 راسل وزير البيئة المدعي العام البيئي في جبل لبنان طالبا منه التقصي والتحقيق في معلومات حول وجود نفايات سامة وخطرة ومشعة في جرود كسروان. وقد قام المدعي العام بعمله واستمع الى الشهود وعاين المكان يرافقه نواب ورؤساء بلديات ولم يتبين له وجود أي نفايات أو أثر لنفايات خطرة في الجرود، وقد قدم رئيس بلدية فاريا إفادة مفصلة تظهر عدم وجود أي نفايات سامة في منطقة جرود كسروان، داحضا كل الأقاويل الكاذبة.

ثالثا، أما في ما يتعلق بوجود ألغام في جرد العاقورة، فنلفت النظر إلى أن هذه الألغام وضعت أيام الحرب المشؤومة، بهدف الدفاع عن جبيل والعاقورة تحديدا، وقد قام الجيش اللبناني بنزعها مشكورا، كما فعل في نهاية الحرب في كل المناطق اللبنانية.

وعليه، يتأكد يوما بعد يوم بأن "التيار الوطني الحر" ومن يتبرع للنطق باسمه يمتهنون الكذب والتضليل والتعمية وفبركة الأخبار والشائعات من أجل التغطية على الفساد وقلة المسؤولية والفشل والكارثة التي أوصلوا لبنان إليها وسوء الإدارة وسوء التصرف الذي قاموا به".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:23 | 2021-01-16
20:08 | 2021-01-16
19:35 | 2021-01-16
19:31 | 2021-01-16
19:03 | 2021-01-16
18:52 | 2021-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website