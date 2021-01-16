رئيس بلدية كفرحزير يتسلم 3 أجهزة تنفس إصطناعي ويضعها بتصرف الاهالي

إستلم رئيس بلدية كفرحزير فوزي يعقوب المعلوف ثلاثة أجهزة تنفس إصطناعي أميركية الصنع، مرسلة بواسطة البريد السريع من الولايات المتحدة الأميركية.

وطلب المعلوف "ممن يحتاج إلى استعمالها من أبناء كفرحزير الإتصال به بواسطة أحد أفراد عائلة المحتاج وتقديم تقرير طبي مفصل يبرز حاجة المريض إليها وطريقة إستعمالها، بالإضافة إلى صورة عن هوية المريض، على أن يصار بعدها إلى تسليمه الآلة حتى انتفاء الحاجة منها".

وأوضح أن "البلدية بصدد التزود بعدد آخر من هذه المعدات الطبية، بالإضافة إلى أجهزة قياس الأوكسجين ليصار إلى وضعها بتصرف أصحاب الحاجة". مشددا على "ضرورة إلتزام الجميع تدابير الوقاية القصوى لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وارتداء الكمامة والإمتناع عن المخالطة وإقامة التجمعات والجلسات غير الضرورية".